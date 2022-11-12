Доллар на черном рынке дорожает: чего ждать от курса на следующей неделе

Успехи ВСУ играют одну из ведущих ролей во всех сферах жизнедеятельности страны.

На следующей неделе нестабильная ситуация на валютном рынке Украины и дальше будет удивлять своими "качелями". В частности, диапазон между нынешними расценками и стоимостью американской валюты уже через несколько дней может составить 1,5 гривен.

Соответствующую информацию сообщил директор департамента казначейства "Коммерческий индустриальный банк" Герман Марченко. По его словам, даже, несмотря на незначительные колебания цен, ситуацию все же можно считать более или менее стабильной, мол, в условиях войны показатели такого типа являются нормой.

"В ближайшую неделю, с 14 по 20 ноября, валютный рынок будет оставаться стабильным и прогнозируемым. Да, колебания курса возможны в пределах 39,5 — 41 гривен. Конечно, в мирные времена эти "1,5 гривны" не являются показателем валютной уравновешенности. Однако в условиях войны, после длительной "долларовой лихорадки", такая амплитуда курса вполне допустима", — пояснил он.

Эксперт также добавил, что ближайших серьезных изменений не будет благодаря успехам украинских военных на поле боя. Это положительно влияет на настроения населения, ажиотажного спроса на валюту нет.

Ситуация на наличном рынке за последние дни вновь вернулась к росту. Согласно данным финансового портала "Минфин", в украинских обменниках как евро, так и доллар начали дорожать. В частности, в первый рабочий день недели, 12 ноября, американская валюта будет стоить 40,50 гривен за один "зеленый" при покупке, в то же время продажи обойдется в 40,65 гривен.

Евро на черном рынке Украины в субботу обойдется в 40,60 гривен — это покупка, продажа — 41 гривна.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам ждать удорожание американской валюты до 50 гривен за один доллар.

Также напомним, какие факторы влияют на салютную ситуацию в Украине, кроме событий на фронте.