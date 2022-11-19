Долар на чорному ринку готує сюрприз: експерти розповіли, що буде з курсом на початку 2023 року

"Зелений" підготував приємний сюрприз для українців на наступний рік

Американська валюта в Україні вже найближчим часом може серйозно вразити українців, переваливши за позначку в тому напрямку, в якому ніхто навіть не очікує. Зокрема, змін на валютні ціни варто очікувати вже на початку наступного року.

Як пише видання "Новини.Лів", у 2023 році готівковий долар може бути дешевшим від того, що заклали у державний бюджет. На думку експертів, на яких посилається інформаційний портал, жодних підстав для суттєво стрибка американської валюти в країні немає.

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, ціна на долар у наступному році знову може сягнути позначок, менших за 40 гривень.

Що стосується другого експерта Олега Пендзина, то він запевняє, що перейматися українцям точно не варто, адже жодних факторів, які спровокували б стрибок ціни, немає.

"Потрясінь на ринку не очікується, а в разі продовження "зернової угоди" ще на рік гривня зміцниться і може навіть наблизитися ближче до офіційного курсу", — пояснив він.

Якщо подивитися на валютні ціни станом на суботу, 19 листопада, то вони поступово повзуть донизу у порівнянні з попередніми позначками. Зокрема, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", під час купівлі впродовж сьогоднішньої доби долар обійдеться у 40,12 гривень, у порівнянні з учорашніми 40,17 гривнями.

Що стосується продажу, то у суботу він вартуватиме в українських обмінниках 40,30 гривень., при тому, що у п'ятницю його ціна складала 40,65 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як показав себе курс долара на минулому тижні та що очікують експерти від курсу валют найближчим часом.

Також нагадаємо, чи прогнозують здорожчання валюти до 50 гривень за долар найближчим часом.