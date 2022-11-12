Долар на чорному ринку дорожчає: чого чекати від курсу на наступному тижні

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На наступному тижні нестабільна ситуація на валютному ринку Україні й надалі дивуватиме своїми "гойдалками". Зокрема, діапазон між нинішніми розцінками та вартістю американської валюти вже за кілька днів може сягнути 1,5 гривень.

Відповідну інформацію повідомив директор департаменту казначейства "Комерційний індустріальний банк" Герман Марченко. За його словами, навіть попри незначні коливання цін, ситуацію все ж можна вважати більш менш стабільною, мовляв, в умовах війни показники такого типу є нормою.

"Найближчого тижня, з 14 по 20 листопада, валютний ринок залишатиметься стабільним та прогнозованим. Так, коливання курсу можливі у межах 39,5 — 41 гривень. Звісно, у мирні часи ці "1,5 гривні" не є показником валютної врівноваженості. Однак за умов війни, після тривалої "доларової лихоманки", така амплітуда курсу цілком допустима", — пояснив він.

Експерт також додав, що найближчим серйозних змін не буде, завдяки успіхам українських військових на полі бою. Це позитивно впливає на настрої населення, ажіотажного попиту на валюту нема.

Ситуація на готівковому ринку упродовж останніх днів знову повернулася до зростання. Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", в українських обмінниках як євро, так і долар почали дорожчати. Зокрема, у перший робочий день тижня, 12 листопада, американська валюта коштуватиме 40,50 гривень за один "зелений"під час купівлі, водночас продаж обійдеться у 40,65 гривень.

Євро на чорному ринку України у суботу коштуватиме 40,60 гривень — це купівля, продаж — 41 гривня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям чекати здорожчання американської валюти до 50 гривень за один долар.

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