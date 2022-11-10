Долар на чорному ринку просів: як на курс впливає близькість фронту та чого чекати від цін

Вочевидь різких стрибків цін на валюту до кінця року очікувати українцям не варто

Найближчим часом ситуація на готівковому валютному ринку України може бути нестабільною. Зокрема, власники обмінників фінкомпаній та банківські установи, ймовірніше за все, досить часто змінюватимуть свої цінники навіть упродовж однієї доби.

Головною причиною таких "гойдалок" експерти вважають активні коливання пари євро та долар на зовнішніх ринках, тобто через попит та пропозиції за готівковою валютою у різних куточках країни.

Як повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирєв, слова якого наводить портал "Мінфін", чим ближче до зони бойових дій, тим більший спред між купівлею та продажем валюти можуть виставляти обмінники. Наразі проміжок між купівлею та продажем як долара, так і євро перебуває в межах від 20−30 копійок до 1,10 гривні.

"Найближчим часом котирування обмінників фінкомпаній перебуватимуть в межах: долар — коридор купівлі та продажу від 39,40 до 40,80 гривень, євро — коридор купівлі та продажу від 38,50 до 40,20 гривень", — розповів експерт.

Якщо розглянути готівкову ситуацію станом на четвер, 10 листопада, то, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", долар продовжує дешевшати у порівнянні з попередніми валютними позначками. Зокрема, упродовж сьогоднішньої доби американська валюта в обмінниках під час купівлі обійдеться українцям у 40,43 гривні. Водночас продаж 40,58 гривень. Хоча ще у середу він коштував 40,45 гривень і 40,59 гривень відповідно.

Що стосується європейської валюти, то на чорному ринку України сьогодні вона коштуватиме 39,75 гривень під час купівлі та рівно 40 гривень на продажу.

Раніше "Телеграф" писав, що, згідно з прогнозами Національного банку країни американська валюта в ціні надалі суттєво не дорожчатиме.

Також варто нагадати, як ймовірність стрибка цін на валюту в Україні прокоментував і фінансовий експерт Василь Матій.