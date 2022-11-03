Курс долара – у НБУ назвали що врятує гривню від девальвації

Долар зростати поки не буде, вважають у НБУ

У середині тижня на валютному ринку були зафіксовані спроби долара відвоювати свої позиції — його курс до гривні почав потроху зростати, проте в НБУ вважають, що ситуація з курсом буде досить стабільною.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин наголошує, що зростання пропозиції іноземної валюти на тлі скорочення попиту на неї зміцнило гривню. Так, чистий продаж долара НБУ минулого тижня склав $228 млн, що більш ніж удвічі менше, ніж за тиждень до цього.

За словами експерта, хоча дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами зростає, досягнувши $15 млрд, ситуацію рятують надходження від західних партнерів та українських заробітчан.

"Істотну підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном ($10,5 млрд за 9 місяців 2022 року – на рівні навіть дещо вище, ніж торік) та міжнародної допомоги у сектор загальнодержавного управління ($11,5 млрд за 9 місяців 2022 року)", — наводить статистику Богдан Данилін на своїй сторінці у Facebook.

Ці показники дозволяють досить впевнено дивитися на стабільність курсу гривні по відношенню до долара.

У той же час директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров передбачає найближчим часом зростання курсу долара через зміни на фінансовому ринку США.