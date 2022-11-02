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Курс долара – чому 2 листопада може стати поворотним днем для гривні

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Микита Синицін Микита Синицін
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Долар стане дорожчим
Долар стане дорожчим. Фото Відкриті джерела

Гривня може почати дешевшати вже завтра

У середині тижня курс продажу долара в Україні різко зріс – на 20 копійок до 40,45 грн в обмінних пунктах банків, і це може бути лише початком девальвації гривні.

Так вважає директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, пов’язуючи це із черговим засіданням Федеральної резервної системи США – аналога українського НБУ.

За словами експерта, саме 2 листопада Федрезерв США, найімовірніше, підвищить ключову ставку на 75 базисних пунктів до 3,75% — 4,00% і американська валюта від цього зміцніє.

"Хоча справа не лише у ключовій ставці ФРС. Долар США зміцнюватиметься щодо гривні ще й через наростаючі фінансово-економічні проблеми в нашій країні. Тому припустимо: НБУ найближчим часом знову почне вживати заходів, щоб знизити курс гривні, так як відносно дорога нацвалюта сильно б’є українською економікою та держбюджетом, а інвестори будуть обережнішими з покупкою ОВДП", — прогнозує Гончаров на своїй сторінці у Facebook.

З іншого боку, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько вважає, що найближчого тижня курс перебуватиме на рівні 39,1-40 грн за долар, а економіст Олег Гетьман дає валютний коридор у 39-41 гривню.

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