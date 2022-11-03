Курс доллара – в НБУ назвали что спасет гривну от девальвации

Доллар расти пока не будет, считают в НБУ

В середине недели на валютном рынке были зафиксированы попытки доллара отвоевать свои позиции – его курс к гривне начал понемногу расти, тем не менее в НБУ считают, что ситуация с курсом будет достаточно стабильной.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин отмечает, что рост предложения иностранной валюты на фоне сокращения спроса на нее укрепило гривну. Так, чистая продажа доллара НБУ на прошлой неделе составила $228 млн, что более чем вдвое меньше, чем за неделю до этого.

По словам эксперта, хотя дефицит внешней торговли товарами и услугами растет, достигнув $15 млрд, ситуацию спасают поступления от западных партнеров и украинских "заробитчан".

"Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом ($10,5 млрд за 9 месяцев 2022 года – на уровне даже несколько выше, чем в прошлом году) и международной помощи в сектор общегосударственного управления ($11,5 млрд за 9 месяцев 2022 года)", — приводит статистику Богдан Данилин на своей странице в Facebook.

Эти показатели позволяют достаточно уверенно смотреть в стабильность курса гривни по отношению к доллару.

В то же время, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предсказывает в ближайшее время рост курса доллара из-за изменений на финансовом рынке США.