Курс доллара – почему 2 ноября может стать поворотным днем для гривны

Гривна может начать дешеветь уже завтра

В середине недели курс продажи доллара в Украине резко вырос – на 20 копеек до 40,45 грн в обменных пунктах банков и это может быть только началом девальвации гривни.

Так считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, связывая это с очередным заседанием Федеральной резервной системы США – аналога украинского НБУ.

По словам эксперта именно 2 ноября Федрезерв США, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 3,75% — 4,00% и американская валюта от этого окрепнет.

"Хотя дело не только в ключевой ставке ФРС. Доллар США будет укрепляться по отношению к гривне ещё и из-за нарастающих финансово-экономических проблем в нашей стране. Поэтому предположу: НБУ в ближайшее время снова начнет предпринимать меры, чтобы снизить курс гривны, так как относительно дорогая нацвалюта сильно бьет по украинской экономике и госбюджету, а инвесторы будут поосторожнее с покупкой ОВГЗ", — прогнозирует Гончаров на своей странице в Facebook.

С другой стороны, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что в ближайшую неделю курс будет находиться на уровне 39,1 — 40 грн за доллар, а экономист Олег Гетман дает валютный коридор в 39-41 гривню.