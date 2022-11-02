Укр

Курс доллара – почему 2 ноября может стать поворотным днем для гривны

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Доллар станет дороже
Доллар станет дороже. Фото Открытые источники

Гривна может начать дешеветь уже завтра

В середине недели курс продажи доллара в Украине резко вырос – на 20 копеек до 40,45 грн в обменных пунктах банков и это может быть только началом девальвации гривни.

Так считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, связывая это с очередным заседанием Федеральной резервной системы США – аналога украинского НБУ.

По словам эксперта именно 2 ноября Федрезерв США, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 3,75% — 4,00% и американская валюта от этого окрепнет.

"Хотя дело не только в ключевой ставке ФРС. Доллар США будет укрепляться по отношению к гривне ещё и из-за нарастающих финансово-экономических проблем в нашей стране. Поэтому предположу: НБУ в ближайшее время снова начнет предпринимать меры, чтобы снизить курс гривны, так как относительно дорогая нацвалюта сильно бьет по украинской экономике и госбюджету, а инвесторы будут поосторожнее с покупкой ОВГЗ", — прогнозирует Гончаров на своей странице в Facebook.

С другой стороны, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько считает, что в ближайшую неделю курс будет находиться на уровне 39,1 — 40 грн за доллар, а экономист Олег Гетман дает валютный коридор в 39-41 гривню.

Теги:
#Гривна #Доллар #Курс доллара