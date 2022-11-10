Доллар на черном рынке просел: как на курс влияет близость фронта и чего ждать от цен

Очевидно, резких скачков цен на валюту до конца года ожидать украинцам не стоит

В ближайшее время ситуация на наличном валютном рынке может быть нестабильной. В частности, владельцы обменников финкомпаний и банковские учреждения, вероятнее всего, довольно часто будут менять свои ценники даже в течение суток.

Главной причиной таких "качелей" эксперты считают активные колебания пары евро и доллар на внешних рынках, то есть из-за спроса и предложений по наличной валюте в разных уголках страны.

Как сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, слова которого приводит портал "Минфин", чем ближе к зоне боевых действий, тем больше спред между покупкой и продажей валюты могут выставлять обменники. Промежуток между покупкой и продажей как доллара, так и евро находятся в пределах от 20-30 копеек до 1,10 гривны.

"В ближайшее время котировки обменников финкомпаний будут находиться в пределах: доллар — коридор покупки и продажи от 39,40 до 40,80 гривен, евро — коридор покупки и продажи от 38,50 до 40,20 гривен", — рассказал эксперт.

Если рассмотреть наличную ситуацию по состоянию на четверг, 10 ноября, то согласно данным финансового портала "Минфин", доллар продолжает дешеветь по сравнению с предыдущими валютными отметками. В частности, в течение сегодняшних суток американская валюта в обменниках при покупке обойдется украинцам в 40,43 гривны. В то же время продажи 40,58 гривен. Хотя еще в среду он стоил 40,45 грн и 40,59 грн соответственно.

Что касается европейской валюты, то на черном рынке Украины сегодня она обойдется в 39,75 гривен при покупке и ровно 40 гривен в продаже.

Ранее "Телеграф" писал, что, согласно прогнозам Национального банка страны, американская валюта в цене в дальнейшем будет существенно не дорожать.

Также следует напомнить, как вероятность скачка цен на валюту в Украине прокомментировал и финансовый эксперт Василий Матвий.