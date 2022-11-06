Долар трохи підріс, але залишився в прогнозованих рамках: скільки буде коштувати валюта наступного тижня

На валюту впливають різні чинники

Курс долара останніми днями не так активно реагував на російські обстріли, і надалі різких стрибків не очікується. За даними на шосте листопада долар у банках трохи підріс у ціні і склав 40/40,5 грн, на чорному ринку ціна 40,35/40,5 грн.

Наступного тижня на зміни чекати не варто, вважають експерти, опитані "НВ". Коридор триматиметься близько 40 грн за долар США, вважає Антон Курінний, дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП банку. Він не виключає підвищення до рівня 41 грн, так і зниження знову до 39,5 грн за USD.

Він вважає, що загрози росії роботі зернового коридору завадили зміцненню гривні. Відкриття коридору зупинили подорожчання. Не допомагає зміцнити національну валюту та атаки на енергосистему, нагадує керівник служби продажу казначейських продуктів АТ Банк Авангард Юрій Крохмаль. Експерт зазначає, що на курс долара впливатимуть наявність готівкового долара та інформаційна складова.

Зазначимо, що у неділю зросла вартість у банках як долара, так і євро, і злотого. Вартість іноземної валюти за даними Мінфіну на 6 листопада:

Курс валют в Україні

Як раніше повідомляв "Телеграф", у найближчі місяці очікується нестабільність валюти. На 2023 рік курс долара до держбюджету закладають значно вище, ніж зараз — на рівні 45,8 грн.