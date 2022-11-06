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Доллар чуть подрос, но остался в прогнозируемых рамках: сколько будет стоить валюта на будущей неделе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Курс доллара серьезно не меняется
Курс доллара серьезно не меняется. Фото Открытые источники

На валюту влияют различные факторы

Курс доллара в последние дни не так активно реагировал на российские обстрелы, и в дальнейшем резких скачков не ожидается. По данным на шестое ноября доллар в банках незначительно подрос в цене и составил 40/40,5 грн, на черном рынке цена 40,35/40,5 грн.

На следующей неделе изменений ждать не стоит, считают эксперты, опрошенные "НВ". Коридор будет держаться около 40 грн за доллар США, считает Антон Куренной, дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП банка. Он не исключает повышения до уровня в 41 грн, так и снижения снова до 39,5 грн за USD.

Он считает, что угрозы россии работе зернового коридора помешали укреплению гривны. Открытие коридора остановили подорожание. Не помогает укрепить национальную валюту и атаки на энергосистему, напоминает руководитель службы продажи казначейских продуктов АТ Банк Авангард Юрий Крохмаль. Эксперт отмечает, что на курс доллара будут влиять наличие наличного доллара и информационная составляющая.

Отметим, что в воскресенье выросла стоимость в банках как доллара, так и евро, и злотого. Стоимость иностранной валюты по данным "Минфина" на 6 ноября:

Курс валют в Украине на черном рынке и в банках
Курс валют в Украине

Как ранее сообщал "Телеграф", в ближайшие месяцы ожидается нестабильность валюты. На 2023 год курс доллара в госбюджет закладывают значительно выше, чем сейчас — на уровне 45,8 грн.

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