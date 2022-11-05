Удержится ли доллар? Экономист рассказал, как на курс валют влияет отключение света

Есть ряд рисков, которые могут заставить гривну снова упасть

После того, как в Украине начались довольно частые массированные обстрелы и постоянные отключения света, курс иностранных валют по отношению к гривне мало изменился. Этому способствовал умеренный спрос на валюту на наличном рынке, а также сохранение платежного баланса Украины в уже устоявшихся "военных" пределах.

Об этом рассказал экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай на своей странице в Facebook. По его словам, основной экспорт из Украины составляет аграрная продукция. Как отмечается, эта отрасль не так зависима от электроснабжения, чем, например, та же металлургия.

"В последние месяцы экспорт понемногу настигал импорт, а движение капитала существенно прикрутили, значительного давления не было", – отметил эксперт.

Тем не менее, он считает, что есть и другие факторы, которые могут угрожать национальной валюте. Это, в частности, период посевной.

"Важно, как завершится сбор урожая и наступит следующая посевная. Пока от аграриев пессимистические сигналы – они много теряют на очень дорогой логистике, что не мотивирует сеять много в следующем году", – объяснил Гайдай.

Также под большим риском находится сфера IT, которая максимально зависит от электроэнергии. Однако компании уже пытаются приспособиться к ситуации и закупают резервные системы энергопитания.

На субботу, 5 ноября, Национальный банк Украины установил курс американского доллара по отношению к гривне в пределах 36,56 грн за доллар. На черном рынке валюту США можно приобрести за 40,25 грн., продать — за 40,40 грн.

Курс евро установлен в пределах 35,62 грн. На черном рынке европейскую валюту можно приобрести за 39,10 грн, продать за 39,40 грн.

Курс валют в Украине 5 ноября

Курс доллара в банках Украины 5 ноября

Курс евро в банках Украины 5 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Национальном банке Украины рассказали, что может спасти гривну от дальнейшей девальвации.