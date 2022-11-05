Чи втримається долар? Економіст розповів, як на курс валют впливає відключення світла

Є низка ризиків, які можуть змусити гривню знову впасти

Після того, як в Україні почалися доволі часті масовані обстріли й постійні відключення світла, курс іноземних валют по відношенню до гривні мало змінився. Цьому сприяв помірний попит на валюту на готівковому ринку, а також збереження платіжного балансу України у вже усталених "військових" межах.

Про це розповів економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, основний експорт із України наразі становить аграрна продукція. Як зазначається, ця галузь не така залежна від електропостачання, ніж, наприклад, та сама металургія.

"В останні місяці експорт потроху наздоганяв імпорт, а рух капіталу суттєво прикрутили, значного тиску не було", – зазначив експерт.

Проте він вважає, що є й інші фактори, які можуть загрожувати національній валюті. Це, зокрема, період посівної.

"Важливо, як завершиться збирання врожаю і настане наступна посівна. Поки що від аграріїв песимістичні сигнали – вони втрачають на дуже дорогій логістиці, що не мотивує сіяти багато наступного року", – пояснив Гайдай.

Також під великим ризиком зараз перебуває сфера IT, яка максимально залежить від електроенергії. Однак компанії вже намагаються пристосуватися до ситуації і закуповують резервні системи енергоживлення.

На суботу, 5 листопада, Національний банк України встановив курс американського долара по відношенню до гривні в межах 36,56 грн за долар. На чорному ринку валюту США можна придбати за 40,25 грн, продати — за 40,40 грн.

Курс євро встановлений в межах 35,62 грн. На чорному ринку європейську валюту можна придбати за 39,10 грн, продати — за 39,40 грн.

Курс валют в Україні 5 листопада

Курс долара в банках України 5 листопада

Курс євро в банках України 5 листопада

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Національному банку України розповіли, що може врятувати гривню від подальшої девальвації.