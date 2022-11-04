Курс долара в Україні: експерт розповів, чи очікувати "стрибків" найближчим часом

Експерт пояснив, що впливає на курс долара

Курс долара залежить від успішного продовження зернової ініціативи. У зв’язку з останніми подіями про можливе її припинення курс може бути нестабільним.

Фінансовий експерт Василь Матій розповів, що на пропозицію долара на готівковому ринку негативно вплинув зрив експорту. За його словами, економічні умови є важливим чинником стабільності курсу долара, передає 24 канал.

Матій спрогнозував можливі "стрибки" валюти через новини про припинення так званої "зернової угоди".

"Курс залежить від успішного продовження зернової ініціативи, тому може хитатися через новини про можливе припинення", — сказав експерт.

4 листопада, за даними Мінфін, середній курс долара в українських банках становить 39,90 грн (купівля) та 40,50 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56 грн. На чорному ринку долар купують по 40,25 грн., а продають по 40,40 грн.

Нагадаємо, що в Україні прогнозують валютні "гойдалки". Експерти розповіли, коли курс долара може почати зростати і на що варто очікувати.