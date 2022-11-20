Доллар на черном рынке в Украине может немного вырасти: прогноз на неделю

На гривну и доллар влияют несколько тенденций

Курс доллара в Украине на черном рынке держится примерно на одном уровне, без существенных колебаний. На следующей неделе эксперты ожидают такой же ситуации, но на нее может повлиять ряд факторов.

Мнение специалистов излагает "НВ". Равновесие держится, потому что из-за ситуации в стране люди не распродают наличные деньги и курс не снижается, а наличие наличного доллара в банках да обменниках не приводит к повышению спроса и удорожанию.

Согласно прогнозу дилера департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антона Куринного, ценовой предел стоимости будет в 40-41 грн за доллар США. Повышению спроса могут способствовать отключение света и как следствие усложнения обналичивания в банках. Также усилить давление на наличную валюту может нюанс с тем, что у людей заканчиваются трехмесячные депозиты, и они могут хотеть снять наличные.

На 20 ноября в Украине доллар на черном рынке стоит 40,15/40,262 грн. Евро останавливается на отметке в 40,6/40,8 грн.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть экспертов считает, что стоимость доллара вырастет в декабре. В следующем году цена за доллар может существенно снизиться – упасть ниже 40 грн.