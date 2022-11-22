Яким буде курс долара у 2023 році: з’явився несподіваний прогноз

НБУ не виключає перехід на "плаваючий курс" до кінця наступного року

Фінансові експерти, які вже давали прогноз щодо курсу долара до кінця листопада, розповіли, що очікує американську валюту в Україні у 2023 році. Несподіваний прогноз опублікував Glavcom.ua, посилаючись на прогнози аналітиків.

Прогноз від Аленксандра Паращія

Експерти припускають, що вартість валюти може опуститися нижче за ту, що закладена в Державному бюджеті на наступний рік. Зокрема, у цьому впевнений голова аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. Через те, що курс може знизитися, фахівці не радять українцям скуповувати долари зараз.

Прогноз від Олега Пендзіна

Економіст Олег Пензін також упевнений у тому, що зараз немає жодних передумов для підвищення курсу американської валюти. За його словами, гривня має всі шанси для зростання, особливо якщо "зернова угода" буде продовжена ще на рік. Курс нацвалюти може наблизитись до офіційного курсу. Потрясінь на ринку 2023 року експерт не прогнозує.

Прогноз НБУ

У Національному банку України вважають, що значної корекції фіксованого курсу долара наступного року не потрібно. Наступна мета, про яку говорить регулятор, — це перехід до плаваючого курсу.

За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, позитивні та негативні наслідки такого переходу обов’язково будуть враховані регулятором. Все відбуватиметься поступово. Експерт також додав, що перехід до плаваючого курсу можна буде здійснити, коли спостерігатиметься покращення ситуації на валютному ринку та можливість балансування котирувань з меншою участю з боку НБУ.

Раніше повідомлялося, що долар може завершити 2022 зростанням. Експерти розповіли, що чекає на американську валюту в грудні.