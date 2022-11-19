Долар закінчить рік зростанням – чого чекати українцям у грудні

На грудень курсу долара експерт прогнозує серйозну зміну

Хоча у листопаді курс долара щодо гривні почав падати, грудень може стати місяцем реваншу заокеанської валюти. Про це заявив директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

За його словами, до кінця листопада курс долара навряд чи зросте і залишиться на рівні 41 гривні за долар, а от у грудні на нього впливатиме фактор закінчення року, коли попит на валюту традиційно дещо зростає.

Також ймовірно, що вартість американської валюти, простими словами, "підтягнеться" до курсу, закладеного в бюджеті на 2023 рік (у 2023 році Кабмін прогнозує коливання курсу від 42,2 грн/$ до 45 грн/$).

"Саме тому ми в банку схильні вважати, що протягом грудня курс долара може дещо збільшитися, в межах 4%, але таке зростання буде поступовим, без різких стрибків. Таким чином, припускаємо, що протягом грудня долар може подорожчати в середньому до 42 грн. ", — підкреслив у коментарі "Телеграфу" експерт.

З іншого боку, зазначає Марченко, стримуватимуть курс долара облікова ставка Національного банку у 25%, переможні поступи ЗСУ, відновлення економіки на звільнених територіях, фінансова допомога наших партнерів та подальша політика НБУ щодо стримування попиту на готівкову валюту.

Ці чинники, упевнений експерт, дозволять уже у січні знизити курс долара після невеликого зростання у грудні. При цьому в 2023 році курс долара може виявитися навіть нижчим за очікуваний Кабміном 42,3 гривні.