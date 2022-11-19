Доллар закончит год ростом – чего ждать украинцам в декабре

На декабрь курсу доллара эксперт прогнозирует серьезное изменение

Хотя в ноябре курс доллара по отношению к гривне начал падать, декабрь может стать месяцем реванша заокеанской валюты. Об этом "Телеграфу" заявил директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

По его словам, до конца ноября курс доллара вряд ли вырастет и останется на уровне 41 гривни за доллар, а вот в декабре на него будет влиять фактор окончания года, когда спрос на валюту традиционно немного растет.

Также вероятно, что стоимость американской валюты, говоря простыми словами, "подтянется" к курсу, заложенному в бюджете на 2023 год (в 2023 году Кабмин прогнозирует колебания курса от 42,2 грн/$ до 45 грн/$).

"Именно поэтому мы в банке склонны считать, что в течение декабря курс доллара может несколько увеличиться, в пределах 4%, но такой рост будет постепенным, без резких скачков. Таким образом предполагаем, что в течение декабря доллар может подорожать в среднем до 42 грн", — подчеркнул в комментарии "Телеграфу" эксперт.

С другой стороны, отмечает Марченко, сдерживать курс доллара будут учетная ставка Национального банка в 25%, победоносные продвижения ВСУ, восстановление экономики на освобожденных территориях, финансовая помощь наших партнеров и дальнейшая политика НБУ по сдерживанию спроса на наличную валюту.

Эти факторы, уверен эксперт, позволят уже в январе снизить курс доллара после небольшого роста в декабре. При этом в 2023 году курс доллара может оказаться даже ниже ожидаемой Кабмином в 42,3 гривни.