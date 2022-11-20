Долар на чорному ринку в Україні може трохи вирости: прогноз на тиждень

На гривню та долар впливають кілька тенденцій

Курс долара в Україні на чорному ринку тримається приблизно на одному рівні без суттєвих коливань. Наступного тижня експерти очікують такої ж ситуації, але на неї може вплинути ряд факторів.

Думку фахівців викладає "НВ". Рівновага тримається, бо через ситуацію в країні люди не розпродають готівку і курс не знижується, а наявність готівкового долара в банках так обмінниках не призводить до підвищення попиту і здорожчання.

Згідно з прогнозом дилера департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антона Курінного цінова межа вартості буде в 40-41 грн за долар США. Підвищенню попиту можуть сприяти відключення світла і як наслідок ускладнення доступу до готівки в банках. Також посилити тиск на готівкову валюту може нюанс з тим, що в людей закінчуються тримісячні депозити і вони можуть хотіти зняти готівку.

На 20 листопада в Україні долар на чорному ринку коштує 40,15 / 40,262 грн. Євро зупиняється на позначці у 40,6 / 40,8 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина експертів вважає, що вартість долара зросте в грудні. В наступному році ціна за долар може суттєво знизитися — впасти нижче 40 грн.