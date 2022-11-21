Що буде з доларом до кінця листопада: експерт зробив прогноз

До кінця місяця курс долара залишиться в межах 41 грн/дол

В останні півтора тижні листопада ситуація на валютному ринку не піднесе українцям нових сюрпризів. З великою ймовірністю курс залишиться стабільним.

Так, до кінця листопада курс долара в Україні залишиться в межах 41 грн/дол. А ось уже з наступного місяця валюта може почати дорожчати. Однак різких стрибків не очікується, зростання курсу долара буде плавним. Про це директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко розповів "Обозревателю".

"Досвід останніх тижнів схиляє до висновку, що до кінця листопада курс долара залишиться в межах 41 грн/дол. Однак існує ймовірність, що в першій половині грудня долар може дещо зрости, орієнтовно в межах 2-3%, до 41-42 грн/дол. дол. Ближче до нового року курс може збільшитися ще на 1-2% порівняно з листопадом, до 42-43 грн. Загалом порівняно з осіннім періодом із початком зими підвищення курсу може досягти 3-4%", – розповів Герман Марченко.

Також експерт розповів, що коливання курсу пов’язані із сезонним фактором. У грудні долар щороку дорожчає. Також не виключається передноворічний сплеск попиту на готівкову валюту, який пов’язаний із бюджетними виплатами.

Марченко наголосив, що у листопаді курс долара залежить від двох факторів: фактор війни (ситуація на фронті) та фактор попиту (надмірний попит на валюту провокує зростання курсу).

За даними Мінфін, 21 листопада середній курс в українських банках становить 40 грн (купівля) та 40,50 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,15 грн, а продають по 40,30 грн.

Нагадаємо, що експерти розповіли, що буде з курсом долара на початку 2023 року. За їхніми словами, потрясінь на ринку не очікується.