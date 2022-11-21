Что будет с долларом до конца ноября: эксперт сделал прогноз

К концу месяца курс доллара останется в пределах 41 грн/долл

В последние полторы недели ноября ситуация на валютном рынке не преподнесёт украинцам новых сюрпризов. С большой вероятностью, курс останется стабильным.

Так, до конца ноября курс доллара в Украине останется в пределах 41 грн/долл. А вот уже со следующего месяца валюта может начать дорожать. Однако резких скачков не ожидается, рост курса доллара будет плавным. Об этом директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко рассказал "Обозревателю".

"Опыт последних недель склоняет к выводу, что к концу ноября курс доллара останется в пределах 41 грн/долл. Однако существует вероятность, что в первой половине декабря доллар может несколько вырасти, ориентировочно в пределах 2-3%, до 41-42 грн/долл. Ближе к новому году курс может увеличиться еще на 1-2% по сравнению с ноябрем, до 42-43 грн. В целом по сравнению с осенним периодом с началом зимы повышение курса может достичь 3-4%", – рассказал Герман Марченко.

Также эксперт рассказал, что колебания курса связаны с сезонным фактором. В декабре доллар ежегодно дорожает. Также не исключается предновогодний всплеск спроса на наличную валюту, который связан с бюджетными выплатами.

Марченко подчеркнул, что в ноябре курс доллара зависит от двух факторов: фактор войны (ситуация на фронте) и фактор спроса (чрезмерный спрос на валюту провоцирует рост курса).

По данным Минфин, 21 ноября средний курс в украинских банках составляет 40 грн (покупка) и 40,50 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,15 грн, а продают по 40,30 грн.

Напомним, что эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в начале 2023 года. По их словам, потрясений на рынке не ожидается.