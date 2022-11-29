Доллар в декабре подорожает? Названы причины вероятного скачка

Прогнозируется, что украинцы начнут к Новому Году массово менять доллары, и это повлияет на рынок

Доллар США, который на этой неделе остается почти стабильным на финансовом рынке, за последний месяц 2022 года может слегка подняться в цене на черном рынке. На это будут влиять сразу несколько объективных факторов — и безработица, и отсутствие накоплений в гривне, и последствия блэкаутов, и, конечно же, близость новогодних праздников. По мнению аналитика компании Esperio Александра Болтяна, доллар может прибавить в цене до двух гривен.

Слова эксперта цитирует "УНИАН", передает "Телеграф". Болят подчеркивает, что украинцы, невзирая на войну, все равно будут готовиться к Новому Году, а для этого многие решат поменять доллары на гривны. Также на курс валют будет влиять не слишком большой рост спроса на доллар в совокупности с наличием достаточного предложения в банках.

К слову, также эксперт подчеркнул, что многие наши соотечественники из-за регулярных обстрелов россиян и последующих отключений электроэнергии вынуждены держать сбережения наличкой и в национальной валюте, а не в евро или долларах.

В ближайшие недели колебания валюты будут, убежден Болтян, однако не самые большие. На декабрь он прогнозирует стоимость доллара от 40,50 до 42 грн, евро — от 39,50 до 42 грн.

Действующий курс частично подтверждает прогнозы эксперта, уже входя в анонсированные им пределы стоимости иностранных валют. Так, на утро 29 ноября при покупке доллара у вас попросят 40,16 грн, а в продаже — 40,32 грн. Евро же куда дороже: покупка обойдется вам в 41,10 грн, продажа — в 41,40 грн.

Курс валют на черном рынке Украины 29 ноября

Что происходит с валютой в различных украинских банках, узнайте в инфографиках ниже:

Курс доллара в Украине 29 ноября

Курс евро в Украине 29 ноября

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