Долар у грудні: українцям розповіли, як виросте курс

У грудні курс дещо збільшиться

Наприкінці листопада ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, а у грудні свою роль відіграє "сезонний фактор", який може призвести до збільшення курсу.

Так, на початку зими може статися дефіцит готівки на валютному ринку, а курс у середньому збільшиться до 3%. Про це 24 каналу розповіли директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько та директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

Золотько наголосила, що ситуацію з американським доларом зараз важко спрогнозувати на перші дні грудня. За її словами, коли банки масово почнуть виплачувати клієнтам валюту, придбану "на депозит", на ринку може виникнути дефіцит готівки.

"Яким буде баланс усіх факторів, якою буде загальна ситуація в країні в грудні — сказати дуже важко. А значить, робити більш-менш релевантний курсовий прогноз неможливо. Зазначу лише, що запущені Національним банком "депозитні" схеми придбання валюти досить ефективно стримують спекулятивні настрої на готівковому ринку: всі останні спроби підвищення призводили до досить скромного зростання курсу", — сказала Золотько.

Своєю чергою, Герман Марченко вважає, що в перші дні грудня курс долара може збільшитися до 3% — до 42 гривень. Причиною цього стане "сезонний фактор". До кінця року, на думку експерта, американський долар може коштувати в межах 42-43 гривні.

"Для громадян таке зростання курсу, без надмірних стрибків, буде планомірним, а не шоковим", — сказав Марченко.

Зазначимо, що за даними Мінфін, 27 листопада середній курс в українських банках становить 39,72 грн (купівля) та 40,35 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,13 грн, а продають по 40,25 грн.

Курс долара в Україні 27 листопада. Мінфін

Нагадаємо, що експерти дали свої прогнози щодо того, яким буде курс долара в Україні у 2023 році.