Доллар в декабре: украинцам рассказали, как вырастет курс

В декабре курс несколько увеличится

В конце ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, а в декабре свою роль сыграет "сезонный фактор", который может привести к увеличению курса.

Так, в начале зимы может произойти дефицит наличности на валютном рынке, а курс в среднем увеличится до 3%. Об этом 24 каналу рассказали директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько и директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Герман Марченко.

Золотько отметила, что ситуацию с американским долларом сейчас трудно спрогнозировать на первые дни декабря. По её словам, когда банки начнут массово выплачивать клиентам валюту, приобретенную "на депозит", на рынке может возникнуть дефицит наличности.

"Каким будет баланс всех факторов, какой будет общая ситуация в стране в декабре – сказать очень трудно. А значит, делать более-менее релевантный курсовой прогноз невозможно. Отмечу лишь, что запущенные Национальным банком "депозитные" схемы приобретения валюты достаточно эффективно сдерживают спекулятивные настроения на наличном рынке: все последние попытки повышения приводили к достаточно скромному росту курса", — сказала Золотько.

В свою очередь Герман Марченко считает, что в первые дни декабря курс доллара может увеличиться до 3% — до 42 гривен. Причиной тому станет "сезонный фактор". К концу года, по мнению эксперта, американский доллар может стоить в пределах 42-43 гривен.

"Для граждан такой рост курса, без чрезмерных скачков, будет планомерным, а не шоковым", — сказал Марченко.

Отметим, что по данным Минфин, 27 ноября средний курс в украинских банках составляет 39,72 грн (покупка) и 40,35 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,13 грн, а продают по 40,25 грн.

Курс доллара в Украине 27 ноябяря. Минфин

Напомним, что эксперты дали свои прогнозы относительно того, каким будет курс доллара в Украине в 2023 году.