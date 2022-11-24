Долар на чорному ринку призупинився: що буде з валютою у 2023 році та яким ризикам може піддатися курс

У післявоєнні місяці дефіцит валюти та часткова девальвація гривні зберігатиметься

На валютному ринку України ціна на американський долар утримуватиметься на позначці у 43 гривні за один "зелений". Водночас девальвація гривні буде помірною, а дефіцит валюти в країні частково збережеться.

Як повідомили аналітики Dragon Capital, упродовж післявоєнного періоду як структура попиту, так відповідно і пропозиції валюти на міжбанківському ринку значно зміняться.

"Ймовірно, в перші післявоєнні місяці на ринку зберігатиметься порівняно невеликий дефіцит валюти на міжбанку, тому ми очікуємо помірну девальвацію гривні в четвертому кварталі 2023 року до 43 гривень за долар", – зазначають експерти.

Завдяки тому, що Національний банк України має певні валютні резерви, то офіційний курс зможе утриматися на рівні 36,57 гривні за один "зелений" аж до кінця третього кварталу наступного року.

Що стосується ризиків, то, на думку експертів, ними, як і раніше, залишаються масштаби пошкоджень критичної української інфраструктури, подальший розвиток бойових дій на фронті та подовжена затримка міжнародної допомоги. Особливо гостро це відчуватиметься у першому кварталі 2023 року.

Якщо розглянути ситуацію в українських обмінниках, то станом на четвер, 24 листопада, у порівнянні з попереднім днем вона суттєво не змінилася. До прикладу ціни на купівлю американської валюти утрималися на минулоденних позначках — 40,30 гривень, а от продаж частково здорожчав — 40,45 гривень у порівнянні з учорашніми 40,40 гривнями. Такі дані були оприлюднені фінансовим порталом "Мінфін", який щоденно слідкує за валютною ситуацією на чорному ринку країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому провокації росії та масові удари по мирних містах перестали впливати на ситуацію з валютою в Україні.

Також нагадаємо, що, на думку фінансового експерта Германа Марченко, відбуватиметься з доларом наприкінці листопада.