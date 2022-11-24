Доллар на черном рынке приостановился: что будет с валютой в 2023 году и каким рискам может подвергнуться курс

В послевоенные месяцы дефицит валюты и частичная девальвация гривны будет сохраняться

На валютном рынке Украины цена на американский доллар будет удерживаться на отметке в 43 гривны за один "зеленый". В то же время, девальвация гривны будет умеренной, а дефицит валюты в стране частично сохранится.

Как сообщили аналитики Dragon Capital, в течение послевоенного периода как структура спроса, так и предложения валюты на межбанковском рынке значительно изменятся.

"Вероятно, в первые послевоенные месяцы на рынке будет сохраняться сравнительно небольшой дефицит валюты на межбанке, поэтому мы ожидаем умеренную девальвацию гривны в четвертом квартале 2023 года до 43 гривен за доллар", — отмечают эксперты.

Благодаря тому, что у Национального банка Украины есть определенные валютные резервы, то официальный курс сможет удержаться на уровне 36,57 гривны за один "зеленый" вплоть до конца третьего квартала следующего года.

Что касается рисков, то, по мнению экспертов, ими по-прежнему остаются масштабы повреждений критической украинской инфраструктуры, дальнейшее развитие боевых действий на фронте и продлена задержка международной помощи. Особенно остро это будет ощущаться в первом квартале 2023 года.

Если рассмотреть ситуацию в украинских обменниках, то на четверг, 24 ноября, по сравнению с предыдущим днем она существенно не изменилась. К примеру, цены на покупку американской валюты удержались на прошлых отметках — 40,30 гривен, а вот продажа частично подорожала — 40,45 гривен по сравнению со вчерашними 40,40 гривнами. Такие данные были обнародованы финансовым порталом "Минфин", ежедневно следящим за валютной ситуацией на черном рынке страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему провокации россии и массовые удары по мирным городам перестали влиять на ситуацию с валютой в Украине.

Также напомним, что, по мнению финансового эксперта Германа Марченко, будет происходить с долларом в конце ноября.