Гривня стабілізується? Чого чекати від долара цього тижня

Попит на американську валюту серед українських громадян значно знизився

Цього тижня вартість долара, якому прогнозують зниження в ціні на 2023 рік, залишатиметься практично непохитною. Проте, як зазначає директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, цілком імовірно, що до вихідних долар трохи підвищить свій вплив на ринку, трохи переваливши за позначку 40 гривень.

На це, як пише 24 канал, впливає досить оптимістичний період для гривні, який розпочався на фінансовому ринку у другій половині листопада. Фахівець наголошує, що останніми днями в Україні значно впав попит на купівлю долара, натомість продавати його почали набагато частіше.

Гривні у готівковому побуті Золотько прогнозує "помірне зміцнення". Вартість долара на чорному ринку ж, за її словами, мала до п’ятниці знову подолати позначку 40 гривень. При цьому надто великого подорожчання валюти експертка не передбачає.

Таку позицію практично підтверджує актуальний на середу, 23 листопада курс валют на чорному ринку України. Тільки прогнози все одно були випереджені на кілька днів — американська валюта вже продається і купується більше, ніж за 40 гривень.

Так, при покупці за долар у вас попросять 40,30 грн, а ось при продажу він буде трохи дорожчим — 40,41 грн. Зовсім трохи відрізняється вартість євро: купують валюту за 40,70 грн, а продають — за 40,90 грн.

Курс валют на чорному ринку 23.11.2022

Яким є офіційний курс валют у банках України, ви можете дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара в Україні 23 листопада

Курс євро в Україні 23 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на американську валюту вже до кінця листопада. Свій прогноз щодо позиції долара озвучив експерт Герман Марченко.

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