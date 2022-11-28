Ще один прокол кремля: удари по енергооб’єктах України дали цікавий ефект

Масштабні ракетні атаки на Україну призвели до збільшення донатів українців на допомогу ЗСУ

Російські окупанти продовжують завдавати масованих ракетних ударів по мирних містах, по об’єктах енергосистеми, залишаючи українців без світла та тепла. Однак, як виявилося, у ці дні українські громадяни більш активно донатять на ЗСУ.

"Опендабот" провів відповідний аналіз та з’ясував, що у дні масованих атак кількість донатів на допомогу Збройним силам України зросла. Наприклад, у жовтні пожертвування на три популярні благодійні фонди країни — United24, "Повернися живим" та Фонд Притули — склали 1,5 мільярда гривень.

Зазначається, що найбільші збори було зафіксовано на платформі United24. За шість місяців роботи даної платформи на рахунки Національного банку України надійшло понад 6,8 млрд. гривень.

Найбільші збори було зафіксовано на платформі United24. За шість місяців роботи даної платформи на рахунки Національного банку України надійшло понад 6,8 млрд. гривень.

Зазначається, що українці найбільше задонатили грошей у липні — 2,24 млрд гривень. При цьому, 1,84 млрд. з них надійшли на рахунок з 4 по 10 липня. Це 83% загальної суми. Передбачається, що це сталося після трагедії у Кременчуці, коли окупанти обстріляли торговий центр.

У серпні та вересні українці в середньому донатили 90 млн. гривень на тиждень. А в першій половині жовтня, коли росія здійснила масований обстріл, сума донатів збільшилася на 36% за тиждень. Наступна масштабна атака росії збільшили підтримку ЗСУ в 2,8 разів — до 251 млн грн.

Також повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення росії фонд "Повернися живим" зібрав практично 5 млрд гривень. Донати стали суттєво збільшуватись після масованих обстрілів у жовтні.

У період із 10 по 16 жовтня громадяни нашої країни задонатили 108 млн гривень. Це в 1,6 разів більше, ніж за тиждень цього.

Схожу ситуацію було зафіксовано і після масованих ракетних обстрілів у листопаді. З 14 по 20 листопада українці перерахували на рахунок фонду 140 млн. гривень. Це у 2,3 рази більше, ніж за тиждень до цього.

За 9 місяців з моменту повномасштабного вторгнення росії Фонд Притули зібрав понад 3 млрд гривень. Так само, як і в інших фондів, донати почали збільшуватися після масованих атак. Сума збільшилася більш ніж утричі на місяць.

Нагадаємо, що виробник Байрактаров подарував ЗСУ три безпілотники. Українці зібрали на них повну суму лише за три дні. Йдеться про 600 мільйонів гривень.