"Притула показав супутник, на якого витратив 17 млн": Остапчук пожартував над своїм колегою (фото)

Телеведучий є ще тим гумористом

Розлучений вдруге український телеведучий Володимир Остапчук пожартував над своїм колегою, шоуменом та активістом Сергієм Притулою.

Як відомо, у серпні цього року Сергій Притула придбав супутник, а точніше доступ до бази даних супутників компанії ICEYE. Наразі вона дає ЗСУ максимально швидкий доступ до даних, які допомагають із плануванням військових операцій. Остапчук не втримався, і показав той самий "супутник", проте подав усе у жартівливій формі.

"Нарешті! Сергій Притула показав супутник, на який витратив 17 мільйонів", — написав ведучий, опублікувавши в сторіс-Інстаграму спільне фото з Притулою, натякаючи, що найдорожчий супутник сам Остапчук.

Насправді знімок телеведучих було зроблено ще у червні 2017 року. Тоді Остапчук оприлюднив "провокаційне" фото із натяком на романтичні стосунки. "Вибач, Олександр Скічко, але Сергій Притула сказав, що ти був лише помилкою", — написав під фото Остапчук.

Нагадаємо, що Скічко та Остапчук були ведучими "Євробачення-2017", яке проходило у Києві після перемоги Джамали на конкурсі у Стокгольмі у 2016 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 серпня волонтер та шоумен Сергій Притула повідомив про купівлю цілого супутника для потреб військовослужбовців України. Українці раділи та захоплювалися придбанням космічних технологій.