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"Притула показав супутник, на якого витратив 17 млн": Остапчук пожартував над своїм колегою (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Сергій Притула та Володимир Остапчук Новина оновлена 07 листопада 2022, 16:28
Сергій Притула та Володимир Остапчук. Фото instagram.com

Телеведучий є ще тим гумористом

Розлучений вдруге український телеведучий Володимир Остапчук пожартував над своїм колегою, шоуменом та активістом Сергієм Притулою.

Як відомо, у серпні цього року Сергій Притула придбав супутник, а точніше доступ до бази даних супутників компанії ICEYE. Наразі вона дає ЗСУ максимально швидкий доступ до даних, які допомагають із плануванням військових операцій. Остапчук не втримався, і показав той самий "супутник", проте подав усе у жартівливій формі.

"Нарешті! Сергій Притула показав супутник, на який витратив 17 мільйонів", — написав ведучий, опублікувавши в сторіс-Інстаграму спільне фото з Притулою, натякаючи, що найдорожчий супутник сам Остапчук.

Сергій Притула та Володимир Остапчук

Насправді знімок телеведучих було зроблено ще у червні 2017 року. Тоді Остапчук оприлюднив "провокаційне" фото із натяком на романтичні стосунки. "Вибач, Олександр Скічко, але Сергій Притула сказав, що ти був лише помилкою", — написав під фото Остапчук.

Нагадаємо, що Скічко та Остапчук були ведучими "Євробачення-2017", яке проходило у Києві після перемоги Джамали на конкурсі у Стокгольмі у 2016 році.

Сергій Притула та Володимир Остапчук

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 серпня волонтер та шоумен Сергій Притула повідомив про купівлю цілого супутника для потреб військовослужбовців України. Українці раділи та захоплювалися придбанням космічних технологій.

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#Сергій Притула #Володимир Остапчук