Курс долара просідає: чи зміниться ситуація з валютою до кінця року

Багато в чому на ситуацію з валютним ринком впливає грошова допомога із боку західних партнерів

Американський долар на чорному ринку продовжує поступово знижуватися в ціні вже другий день поспіль. Цілком імовірно, що подібна тенденція збережеться до кінця 2022 року, адже жодних фінансових та економічних підоплік для девальвації гривні поки не спостерігається.

Принаймні саме такої думки дотримується голова парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев, пишуть "Українські новини". Політик наголошує, що третій квартал року Україна закінчує із позитивним платіжним балансом у 2,2 млрд доларів. Прогноз до кінця року також залишається позитивним. Не в останню чергу на ситуацію із валютами впливає іноземна фінансова допомога.

"Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада приходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв становить понад 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано", — стверджує нардеп.

Він переконаний, що Нацбанк не змінить свого початкового погляду щодо офіційного курсу гривні. Це означає, що дешевшати нацвалюта не буде, а от іноземні можуть трохи просісти й надалі.

Виходячи з актуального курсу валют на чорному ринку станом на ранок 1 грудня цей процес вже відбувається. Долар другий день поспіль потроху дешевшає, частково тягнучи за собою євро.

Так, при купівлі американської валюти у вас сьогодні в середньому попросять 40,14 грн, а у продажу — 40,25 грн, що на чотири копійки дешевше, ніж у попередній банківський день. Євро купують за 41,03 грн, продають — за 41,31 грн.

Курс валют на чорному ринку 1 грудня

Ситуацію з валютами на міжбанку України можна відстежити за допомогою інфографіки нижче:

Курс долара в Україні 1.12.2022

Курс євро в Україні 1.12.2022

При цьому деякі фінансові експерти вважають, що є певні причини, через які готівковий долар до кінця грудня здатний подорожчати. Що саме здатне вплинути на вартість американської валюти, читайте у матеріалі "Телеграфа".

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