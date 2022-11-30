Долар на чорному ринку знову просів: чи варто очікувати на подальше здешевшання валюти

Потужний тиск на енергетичну складову країни може позначитися й на економіці

Найближчими днями курс валют в Україні буде відносно стабільним, адже різких стрибків цін експерти не прогнозують. Зокрема, до кінця поточного тижня американська валюта в українських обмінниках утримуватиметься на позиціях від 39 до 42 гривень за долар.

Як повідомив аналітик Roboforex Андрій Гойлов, поточна криза у енергетиці суттєво впливає на валютний ринок країни і, ймовірно, що це може досить негативно позначиться на реальному секторі української економіки.

Експерта зазначає, що ситуація, що склалася може призвести до чергового збільшення попиту на імпортні товари, що своєю чергою підвищить тиск на курс гривні в середньостроковій перспективі.

"У підсумку на поточному тижні гривня до долара почне слабшати, а євро залишиться в поточних межах", — підсумував Гойлов.

Ситуація на чорному ринку поки відповідає прогнозам експерта. Ба більше, американська валюта у порівнянні з попереднім днем навіть частково просіла в ціні.

Так, у середу, 30 листопада, в останній день місяця ціна на долар США під час купівлі складатиме 40,15 гривні, водночас продаж обійдеться у 40,30 гривень.

Що стосується європейської валюти, то упродовж сьогоднішньої доби ціни на неї будуть такими:

купівля — 41,05 гривні;

продаж — 41,28 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на американську валюту вже у наступному, 2023 році та які прогнози щодо курсу дають експерти.

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