Доллар на черном рынке снова просел: стоит ли ожидать дальнейшего удешевления валюты

Мощное давление на энергетическую составляющую страны может отразиться и на экономике

В ближайшие дни курс валют в Украине будет относительно стабильным, ведь резких скачков цен эксперты не прогнозируют. В частности, до конца текущей недели американская валюта в украинских обменниках будет удерживаться на позициях от 39 до 42 гривен за доллар.

Как сообщил аналитик Roboforex Андрей Гойлов, текущий кризис в энергетике оказывает существенное влияние на валютный рынок страны и, вероятно, что это может довольно негативно сказаться на реальном секторе украинской экономики.

Эксперта отмечает, что сложившаяся ситуация может привести к очередному увеличению спроса на импортные товары, что в свою очередь повысит давление на курс гривны в среднесрочной перспективе.

"В итоге на текущей неделе гривна к доллару начнет ослабевать, а евро останется в текущих пределах", — подытожил Гойлов.

Ситуация на черном рынке пока отвечает прогнозам эксперта. Более того, американская валюта по сравнению с предыдущим днем даже частично просела в цене.

Так, в среду, 30 ноября, в последний день месяца цена на доллар США при покупке будет составлять 40,15 гривны, в то же время продажи обойдется в 40,30 гривен.

Что касается европейской валюты, то в течение сегодняшних суток цены на нее будут такими:

покупка — 41,05 гривны;

продажа — 41,28 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с ценами на американскую валюту уже в следующем, 2023 году и какие прогнозы по курсу дают эксперты.

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