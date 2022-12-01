Курс доллара проседает: изменится ли ситуация с валютой до конца года

Во многом на ситуацию с валютным рынком влияет денежная помощь со стороны западных партнеров

Американский доллар на черном рынке продолжает постепенно снижаться в цене уже второй день подряд. Вполне вероятно, что подобная тенденция сохранится до конца 2022 года, ведь никаких финансовых и экономических подоплек для девальвации гривны пока не наблюдается.

По крайней мере, такого мнения придерживается глава парламентского комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, пишут "Украинские новости". Политик подчеркивает, что третий квартал года Украина заканчивает с позитивным платежным балансом в 2,2 млрд долларов. Прогноз к концу года также остается позитивным. Не в последнюю очередь на ситуацию с валютами влияет иностранная финансовая помощь.

"Более 45% внешней помощи с ноября приходит за счет грантов. Золотовалютный резерв составляет более 25 млрд долларов, то есть три месяца импорта гарантировано", — утверждает нардеп.

Он уверен, что Нацбанк не изменит своей изначальной точки зрения насчет официального курса гривны. Это значит, что дешеветь нацвалюта не будет, а вот иностранные — могут немного просесть и в дальнейшем.

Исходя из актуального курса валют на черном рынке по состоянию на утро 1 декабря, этот процесс уже происходит. Доллар второй день подряд понемногу дешевеет, частично утягивая за собой и евро.

Так, при покупке американской валюты у вас сегодня в среднем попросят 40,14 грн, а в продаже — 40,25 грн, что на четыре копейки дешевле, нежели в предыдущий банковский день. Евро покупают за 41,03 грн, продают — за 41,31 грн.

Курс валют на черном рынке 1 декабря

Ситуацию с валютами на межбанке Украины можно отследить с помощью инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 1.12.2022

Курс евро в Украине 1.12.2022

При этом некоторые финансовые эксперты считают, что есть определенные причины, по которым наличный доллар к концу декабря способен подорожать. Что именно способно повлиять на стоимость американской валюты, читайте в материале "Телеграфа".

Также мы рассказывали, что может быть с курсом доллара уже в 2023 году.