Доллар на черном рынке снова просел: эксперт ответил, что будет с курсом на следующей неделе

Существенных скачков на наличном рынке ждать в ближайшее время не стоит

В конце ноября – в первые дни декабря американская валюта в Украине будет удерживаться в пределах текущего коридора. По мнению экспертов, существенных изменений в ценах на следующей неделе ждать украинцам не стоит.

Как сообщил директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Герман Марченко, несмотря на давление со стороны россии, систематически наносящей массированные ракетные удары по мирным украинским городам, валютный рынок страны будет относительно стабильным.

По его словам, нет существенных экономических причин для серьезных скачков курса. Кроме того, с конца октября наблюдается относительный балл между спросом и предложениями на наличную валюту.

"По нашим данным, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривны за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается", — пояснил Марченко.

Согласно данным финансового портала "Минфин", ситуация с валютой действительно соответствует прогнозам эксперта. В частности, резкого скачка цен по сравнению с предыдущим днем, не наблюдается.

Так, в пятницу, 25 ноября, американский доллар при покупке обойдется в 40,17 гривны за один "зеленый", что на 13 копеек дороже, чем в четверг. В то же время, продажа будет стоить 40,35 гривны. И эта цена на 10 копеек меньше, чем за предыдущие сутки.

Ранее Телеграф сообщал, каким по мнению финансовых экспертов может быть курс американской валюты в следующем, 2023 году.