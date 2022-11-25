Долар на чорному ринку знову просів: експерт відповів, що буде з курсом на наступному тижні

Суттєвих стрибків на готівковому ринку чекати найближчим часом не варто

У кінці листопада — у перші дні грудня американська валюта в Україні утримуватиметься у межах поточного коридору. На думку експертів, суттєвих змін у цінах на наступному тижні очікувати українцям не варто.

Як повідомив директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "Комерційний індустріальний банк" (COMINBANK) Герман Марченко, попри тиск з боку росії, котра систематично завдає масованих ракетних ударів по мирних українських містах, валютний ринок країни буде відносно стабільним.

За його словами, наразі немає суттєвих економічних причин для серйозних стрибків курсу. Крім того, з кінця жовтня спостерігається відносний балас між попитом та пропозиціями на готівкову валюту.

"За нашими даними, протягом наступного тижня курс долара залишатиметься у межах 39,5-41 гривні за долар. Тобто глобальна зміна валютних трендів не передбачається", — пояснив Марченко.

Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", ситуація з валютою дійсно відповідає прогнозам експерта. Зокрема, різкого стрибка цін у порівнянні з попереднім днем, не спостерігається.

Так, у п'ятницю, 25 листопада, американський долар під час купівлі обійдеться у 40,17 гривні за один "зелений", що на 13 копійок дороже, аніж у четвер. Водночас продаж вартуватиме 40,35 гривні. І ця ціна є на 10 копійок меншою, аніж упродовж попередньої доби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким на думку фінансових експертів може бути курс американської валюти у наступному, 2023 році.