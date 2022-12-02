Долар на чорному ринку здивує різким стрибком? Експерт пояснив, від чого залежатиме курс у 2023 році

Експерти пророкували укріплення гривні, проте більшість у цих прогнозах не врахувала того, що росія може почати масовані обстріли критичної інфраструктури, а це має досить велике значення для економіки

В Україні курс валют у наступному, 2023 році, буде залежати не лише від економічної складової країни, а й від того, як розвиватимуться події на фронті, а також від масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку російського ворога.

Зокрема, на думку аудитора та керуючого партнера Crowe Артема Ковбеля, раніше, під час аналізу майбутніх прогнозів щодо ситуації з курсом, експерти не враховували ймовірність того, що росія почне безжально гатити по українських об'єктах критичної інфраструктури і це в подальшому матиме свої негативні наслідки.

"З огляду на зростання світової інфляції США постійно підвищує облікову ставку. Якщо у березні ставка дорівнювала майже нулю, то наприкінці листопада її діапазон становив 3,5-4%. Це призводить до зміцнення долара та, відповідно, до девальвації інших валют", — пояснив Ковбель.

Ситуація на чорному ринку, якщо порівнювати її з минулоденною, більш менш стабільна: долар й надалі продовжує неспішно, проте впевнено дешевшати.

Так, у п'ятницю, 2 грудня, в українських обмінниках ціна на купівлю складає 40,05 гривень, водночас продаж коштуватиме 40,17 гривні.

Що стосується європейської валюти, то її ціна становить 41,25 гривні — купівля, продаж — 41,55 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з останніми прогнозами експертів у грудні американська валюта може вирости в ціні. Про причини такого здорожчання аналітик Олександр Болтян.

Також нагадаємо, що буде з курсом валют наприкінці 2022 року згідно з думкою економіста Германа Марченко.