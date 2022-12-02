Доллар на черном рынке удивит резким скачком? Эксперт объяснил, от чего будет зависеть курс в 2023 году

Эксперты предсказывали укрепление гривны, однако большинство в этих прогнозах не учло того, что россия может начать массированные обстрелы критической инфраструктуры, а это имеет большое значение для экономики.

В Украине курс валют в следующем, 2023 году будет зависеть не только от экономической составляющей страны, но и от того, как будут развиваться события на фронте, а также от массированных обстрелов критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов.

По мнению аудитора и управляющего партнера Crowe Артема Ковбеля, ранее эксперты не учитывали вероятность того, что россия начнет безжалостно бить по объектам энергоснабжения. А ведь это в дальнейшем будет иметь негативные последствия.

"Учитывая рост мировой инфляции США постоянно повышает учетную ставку. Если в марте ставка равнялась почти нулю, то в конце ноября ее диапазон составлял 3,5-4%. Это приводит к укреплению доллара и, соответственно, к девальвации других валют", — объяснил Ковбель.

Ситуация на черном рынке, если сравнивать ее с прошлогодней, более или менее стабильна: доллар и дальше продолжает неспешно, однако уверенно дешеветь.

Так, в пятницу, 2 декабря, в украинских обменниках цена на покупку составляет 40,05 гривен, в то же время продажи будут стоить 40,17 гривны.

Что касается европейской валюты, то ее цена составляет 41,25 гривны – покупка, продажа – 41,55 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно последним прогнозам экспертов в декабре американская валюта может вырасти в цене. О причинах такого удорожания аналитик Александр Болтян.

Также напомним, что будет с курсом валют в конце 2022 года по мнению экономиста Германа Марченко.