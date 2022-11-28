Еще один прокол кремля: удары по энергообъектам Украины дали интересный эффект

Масштабные ракетные атаки на Украину привели к увеличению донатов украинцев на помощь ВСУ

Российские оккупанты продолжают наносить массированные ракетные удары по мирным городам, по объектам энергосистемы, оставляя украинцев без света и тепла. Однако, как оказалось, в эти украинские граждане более активно донатят на ВСУ.

"Опендабот" провел соответствующий анализ и выяснил, что в дни массированных атак количество донатов на помощь Вооруженным силам Украины выросло. К примеру, в октябре пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, "Вернись живым" и Фонд Притулы — составили 1,5 миллиарда гривен.

Отмечается, что самые крупные сборы были зафиксированы на платформе United24. За шесть месяцев работы данной платформы на счета Национального банка Украины поступило более 6,8 млрд гривен.

Самые крупные сборы были зафиксированы на платформе United24. За шесть месяцев работы данной платформы на счета Национального банка Украины поступило более 6,8 млрд гривен.

Отмечается, что украинцы задонатили больше всего денег в июле — 2,24 млрд гривен. При этом, 1,84 млрд из них поступили на счет с 4 по 10 июля. Это 83% от общей суммы. Предполагается, что это произошли после трагедии в Кременчуге, когда оккупанты обстреляли торговый центр.

В августе и сентябре украинцы в среднем донатили 90 млн гривен в неделю. А в первой половине октября, когда рф совершила массированный обстрел, сумма донатов увеличилась на 36% за неделю. Следующая масштабная атака рф увеличили поддержку ВСУ в 2,8 раз — до 251 млн грн.

Также сообщается, что с начала полномасштабного вторжения росии фонд "Вернись живым" собрал практически 5 млрд гривен. Донаты стали существенно увеличиваться после массированных обстрелов в октябре.

В период с 10 по 16 октября граждане нашей страны задонатили 108 млн гривен. Стоит отметить, что это в 1,6 раз больше, нежели за неделю это этого.

Походжая ситуация была зафиксирована и после массированных ракетных обстрелов в ноябре. С 14 по 20 ноября украинцы перечислили на счет фонда 140 млн гривен. Это в 2,3 раза больше, чем за неделю до этого.

За 9 месяцев с момента полномасштабного вторжения россии Фонд Притулы собрал более 3 млрд гривен. Так же, как и в у остальных фондов, донаты начали увеличиваться после массированных атак. Сумма увеличилась более чем в три раза за месяц.

Напомним, что производитель Байрактаров подарил ВСУ три беспилотника. Украинцы собрали на них полную сумму всего за три дня. Речь идет о 600 миллионах гривен.