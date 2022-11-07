"Притула показал спутник, на которого потратил 17 млн": Остапчук подшутил над своим коллегой (фото)

Телеведущий является еще тем юмористом

Разведенный во второй раз украинский телеведущий Владимир Остапчук подшутил над своим коллегой, шоуменом и активистом Сергеем Притулой.

Как известно, в августе этого года Сергей Притула приобрел спутник, а точнее доступ к базе данных спутников компании ICEYE. Сейчас она дает ВСУ максимально быстрый доступ к данным, которые помогают с планированием военных операций. Остапчук не удержался, и показал тот самый "спутник", однако подал все в шутливой форме.

"Наконец-то! Сергей Притула показал спутник, на который потратил 17 миллионов", — написал ведущий, опубликовав в сторис-Инстаграма общее фото с Притулой, намекая, что самый дорогой спутник сам Остапчук.

На самом деле снимок телеведущих было сделано еще в июне 2017 года. Тогда Остапчук обнародовал "провокационное" фото с намеком на романтические отношения. "Извини, Александр Скичко, но Сергей Притула сказал, что ты был лишь ошибкой", — написал под фото Остапчук.

Напомним, что Скичко и Остапчук были ведущими "Евровидения-2017", которое проходило в Киеве после победы Джамалы на конкурсе в Стокгольме у 2016 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 августа волонтер и шоумен Сергей Притула сообщил о покупке целого спутника для нужд военнослужащих Украины. Украинцы радовались и восхищались приобретением космических технологий.