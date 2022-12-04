Что будет с долларом в конце 2022 года: эксперты дали прогноз

Особых изменений на валютном рынке под конец года не произойдет

Курс доллара в Украине в декабре 2022 не подпрыгнет выше отметки 38-39 гривен. В то же время есть сразу несколько факторов, которые будут влиять на него в последний месяц зимы. Эксперты проанализировали для "Телеграфа", что будет с долларом до Нового года.

Так, на курсе валют скажется международная финансовая помощь. Речь идет о деньгах, которые Украина получила в 2022 году, а также тех, что выделят нашей стране в следующие годы. Об этом сообщает Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

"Например, планы макрофина от ЕС, а также будет ли прогресс по программе с МВФ. Если будут положительные новости о помощи на следующий год, если она превысит те $40 млрд, которые сейчас уже запланированы, то это окажет положительное влияние на курс", — отметил эксперт.

По его мнению, в декабре особых изменений на валютном рынке ожидать не стоит. Они могут произойти в начале следующего года на монетарном комитете НБУ.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак в свою очередь прогнозирует, что до конца декабря текущего года наличный доллар не будет стоить выше 38-39 гривен.

Отметим, что по данным Минфин, 4 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,80 грн (покупка) и 40,30 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,10 грн, а продают по 40,20 грн.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперт Герман Марченко сообщал, что до конца 2022 года курс доллара в Украине может подпрыгнуть. Вместе с тем он назвал причины, по которым это может произойти.