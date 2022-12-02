Курс доллара на неделю – в банке рассказали, чего ждут с понедельника 5 декабря

Банкиры назвали валютный коридор для доллара на будущую неделю

Курс доллара с 5 до 11 декабря будет в целом стабильным и вряд ли приготовит украинцам какой-то сюрприз. Так считает директор департамента казначейства АО "КОМИНБАНК" Герман Марченко.

Как он сообщил "Телеграфу", в настоящий момент нет признаков какой-то дестабилизации или "наклона" в сторону подорожания доллара. Можно выделить несколько факторов, благодаря которым курс должен быть стабильным:

ощутимые финансовые поступления от иностранных партнеров, в частности, решение Европарламента о выделении 18 млрд евро на 2023 год, текущие ежемесячные финансовые транши в 3-4 млрд. дол, а также другая материальная помощь;

сокращение разрыва между спросом и предложением на наличную валюту. Это и новые банковские программы с покупкой безналичной валюты с обязательным размещением на депозитах, что помогло снизить спрос на наличную валюту в среднем на 20-30%. Более того, украинцы стали все чаще покупать наличную гривну, чтобы на случай блэкаута приобрести товары первого потребления, еду, воду и т. д.;

торможение инфляции, что само по себе уже хороший знак для рынка валют.

снижение объемов импорта;

продолжение работы "зернового коридора" и соответствующие валютные поступления в страну.

В итоге, по мнению Германа Марченко, курс доллара с 5 до 11 декабря будет держаться в пределах коридора в 40-41 гривну.

По состоянию на утро пятницы, 2 декабря, курс доллара в обменниках колебался в диапазоне 50,05-40,17 грн.