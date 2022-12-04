Що буде з доларом наприкінці 2022 року: експерти дали прогноз

Особливих змін на валютному ринку під кінець року не відбудеться

Курс долара в Україні в грудні 2022 року не підстрибне вище за відмітку 38-39 гривень. Водночас є одразу кілька факторів, які впливатимуть на нього в останній місяць зими. Експерти проаналізували для "Телеграфа", що буде з доларом до Нового року.

Так, на курсі валют позначиться міжнародна фінансова допомога. Йдеться про гроші, які Україна отримала у 2022 році, а також ті, що виділять нашій країні у наступні роки. Про це повідомляє Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

"Наприклад, плани макрофіну від ЄС, а також чи буде прогрес за програмою з МВФ. Якщо будуть позитивні новини про допомогу на наступний рік, якщо вона перевищить ті $40 млрд, які зараз уже заплановані, то це позитивно вплине на курс", — наголосив експерт.

На його думку, у грудні особливих змін на валютному ринку не варто очікувати. Вони можуть статись на початку наступного року на монетарному комітеті НБУ.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак своєю чергою прогнозує, що до кінця грудня поточного року готівковий долар не коштуватиме понад 38-39 гривень.

Зазначимо, що за даними Мінфін, 4 грудня середній курс в українських банках становить 39,80 грн (купівля) і 40,30 грн (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,10 грн, а продають по 40,20 грн.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерт Герман Марченко повідомляв, що до кінця 2022 року курс долара в Україні може підстрибнути. Водночас він назвав причини, з яких це може статися.