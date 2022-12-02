Курс долара на тиждень – у банку розповіли, чого чекають із понеділка 5 грудня

Банкіри назвали валютний коридор для долара наступного тижня

Курс долара з 5 до 11 грудня буде загалом стабільним і навряд чи приготує українцям якийсь сюрприз. Так вважає директор департаменту казначейства АТ "КОМІНБАНК" Герман Марченко.

Як він повідомив "Телеграфу", зараз немає ознак якоїсь дестабілізації чи "нахилу" у бік подорожчання долара. Можна виділити кілька факторів, завдяки яким курс має бути стабільним:

відчутні фінансові надходження від іноземних партнерів, зокрема рішення Європарламенту про виділення 18 млрд євро на 2023 рік, поточні щомісячні фінансові транші в 3-4 млрд. дол, а також інша матеріальна допомога;

скорочення розриву між попитом та пропозицією на готівкову валюту. Це і нові банківські програми із купівлею безготівкової валюти з обов’язковим розміщенням на депозитах, що допомогло знизити попит на готівкову валюту в середньому на 20-30%. Більше того, українці почали все частіше купувати готівкову гривню, щоб на випадок блекауту придбати товари першого споживання, їжу, воду тощо;

гальмування інфляції, що саме собою вже добрий знак для ринку валют.

зниження обсягів імпорту;

продовження роботи "зернового коридору" та відповідні валютні надходження до країни.

У результаті, на думку Германа Марченка, курс долара з 5 до 11 грудня триматиметься в межах коридору 40-41 гривню.

Станом на ранок п’ятниці, 2 грудня, курс долара в обмінниках коливався в діапазоні 50,05–40,17 грн.