Доллар подорожает: эксперты рассказали, что будет с курсом к Новому году

К концу года ожидается небольшой рост курса

В декабре стоимость доллара в обменниках будет держаться на отметке 40 гривен. Однако к новогодним праздник может произойти небольшой скачок наличного доллара. На наличный курс "зеленого" в Украине в последний месяц года будут влиять несколько факторов. Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты.

Так, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что перед Новым годом стоимость наличного доллара в обменниках может перевалить за 41 гривну.

"Наличный доллар подрастет до 41 грн/долл., особенно ближе к новогодним праздникам, и может даже пересечь этот предел", — прогнозирует Олег Пендзин.

Экономист Александр Охрименко в то же время не исключает небольшое проседание доллара в обменниках к новогодним праздникам.

"В конце года у людей, как правило, деньги заканчиваются и им приходится тратить заначки. Поэтому можно предположить проседание на 10 — 20 — 30 копеек. Конечно, это не радикально", — объяснил эксперт.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", 5 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,80 грн (покупка) и 40,30 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40,09 грн, а продают по 40,20.

Напомним, ранее эксперт Герман Марченко сообщал "Телеграфу" о том, что будет происходить с долларом в течение текущей недели, с 5 декабря.