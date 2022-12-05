Долар подорожчає: експерти розповіли, що буде з курсом до Нового року

До кінця року очікується невелике зростання курсу

У грудні вартість долара в обмінниках триматиметься на позначці 40 гривень. Однак до новорічних свят може статися невеликий стрибок готівкового долара. На готівковий курс "зеленого" в Україні в останній місяць року впливатимуть кілька факторів. Про це "Телеграфу" розповіли експерти.

Так, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що перед Новим роком вартість готівкового долара в обмінниках може перевищити 41 гривню.

"Готівковий долар підросте до 41 грн, особливо ближче до новорічних свят, і може навіть перетнути цю межу", — прогнозує Олег Пендзин.

Економіст Олександр Охріменко водночас не відкидає невелике просідання долара в обмінниках до новорічних свят.

"Наприкінці року у людей зазвичай гроші закінчуються і їм доводиться витрачати заначки. Тому можна припустити просідання на 10 — 20 — 30 копійок. Звісно, це не радикально", — пояснив експерт.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", 5 грудня середній курс в українських банках становить 39,80 грн (купівля) та 40,30 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку один американський долар купують по 40,09 грн, а продають по 40,20.

Курс долара

Нагадаємо, раніше експерт Герман Марченко повідомляв "Телеграфу" про те, що відбуватиметься з доларом протягом поточного тижня, з 5 грудня.