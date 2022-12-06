Блекаут змінить курс долара – на що чекати українцям від заокеанської валюти

Блекаут може серйозно вплинути на курс

Масований ракетний удар окупантів, завданий у понеділок, 5 грудня, знову зробив актуальною тему блекауту в Україні. Але навіть у темряві життя банків триватиме, і українці зможуть отримати банківські послуги, зокрема, обміняти долари.

Герман Марченко, директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк", розповів "Телеграфу", якого курсу долара чекати українцям у разі масштабного блекауту.

За його словами, останні півтора місяці військові дії мають дуже обмежений, швидше психологічний вплив на курс валют, але блекаут може стати тим чинником, який вплине на нього. Щоправда, як наголошує експерт, вплив цей буде тимчасовим.

"Готівкова гривня на час блекауту стане більш практичною для громадян для купівлі товарів першої необхідності. Простіше кажучи – за тривалого, протягом 5-10 днів, блекауту важливість гривні на ринку зросте. Відповідно, курс долара може дещо зменшитися – максимально до 39,5–40 грн/дол. Однак після стабілізації з енергопостачанням курс долара може повернутися до коридору 40-41 грн/дол.", — пояснює механізм впливу блекауту на курс Марченко.

Також експерт наголосив, що під час блекауту важливість роботи банків може серйозно зрости, і завдання останніх – створити максимально комфортні умови для обслуговування громадян.