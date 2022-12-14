Долар по 50 гривень? Експерти розповіли, чого чекати українцям у майбутньому

Експерти пояснили, чого українцям чекати від курсу валют у 2023 та 2024 роках

Курс долара в Україні у 2023 та 2024 роках залишатиметься на рівні 40,20 – 40,40 гривень. Однак є й більш несприятливий прогноз, згідно з яким долар може перевалити за відмітку у 50 гривень вже наступного року.

Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics SLU, повідомляє видання Forbes. На думку аналітиків, Національний банк деякий час зберігатиме фіксований курс для забезпечення фінансової стабільності.

"Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, як тільки дозволять економічні умови", — наголошується у звіті.

Фахівці вважають, що 2023 року курс долара триматиметься на рівні 41,20, а 2024 року — 40,40.

Зазначимо, що за даними сайту "Мінфін", 14 грудня середній курс в українських банках становить 39,70 грн (купівля) та 40,20 (продаж). Курс НБУ — 36,56. На чорному ринку американський долар купують за 40 грн, а продають за 40,10.

Ситуація на українському міжбанку 14 грудня:

Нагадаємо, що фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький розповів, що буде з курсом долара на початку 2023 року. За його словами, американська валюта може серйозно подорожчати.