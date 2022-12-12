Долар в Україні просів, але ненадовго: з'явився невтішний прогноз щодо курсу

Курс долара незабаром стане вищим за будь-якої ситуації

Навіть попри відсутність тривалих блекаутів в Україні, ціни на іноземну валюту за будь-якого розвитку подальшої ситуації, зростатиме.

Таку думку виданню "Патріоти України" висловив аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Експерт переконаний, що курс американського долара вже у найближчому майбутньому стане вищим за будь-якої ситуації. За його словами, значні проблеми у енергетиці не можуть не впливати на економічну складову в країні, тож національну валюту точно чекає послаблення.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 40,00, а євро досяг позначки 39,50. Поточна криза в енергетиці скоро негативно позначиться на реальному секторі економіки, що призведе до зростання попиту на імпортні товари. Останнє негативно вплине на курс гривні у середньостроковій перспективі", — пояснив він.

Фінансовий портал "Мінфін" стежить за щоденною ситуацією в обмінниках України: останніми днями, попри прогнози експерта, курс валюти показав зниження.

Зокрема, першого робочого дня тижня, 12 грудня, американську валюту купують за 39,90 гривні, а курс продажу становить 40,05 грн.

Щодо "чорного" курсу євро, то ціни в понеділок будуть такими:

купівля — 41,60 грн;

продаж — 41,80 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що блекаути в Україні можуть змінити ціни на "чорну" валюту. Директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко переконаний, що у разі масштабного вимкнення світла на 5-10 днів курс долара зросте. Однак експерт наголошує що це явище буде тимчасовим.