Долар нестабільний на чорному ринку: експерт дав прогноз на найближчий тиждень

Вплив на валютний ринок мають кілька факторів, серед яких і регулярні блекаути

Вартість американського долара в найближчі кілька днів не має перевищити позначки 41 гривню. Це трохи відрізняється від попередніх прогнозів фінансових експертів, які міркують про ситуацію на валютному ринку в найближчому майбутньому. При цьому актуальний курс долара в обмінниках цілком вписується в зазначений коридор 40-41 грн.

Своє бачення ситуації з валютою в Україні озвучив голова департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, пише OBOZREVATEL.

На найближчий тиждень — до 18 грудня включно — експерт не передбачає особливих вагань у вартості іноземних валют. Єдиним чинником, який може змусити долар "просісти" у ціні, Марченко називає черговий серйозний блекаут, якщо росіяни масово обстріляють Україну. Це здатне зміцнити готівкову гривню на 2 чи 3%.

"Певний ризик тривалих блекауатів, непрогнозованість наслідків ракетних ударів спонукають людей зберегти гривневу готівку", — підкреслив він.

Актуальний на ранок 13 грудня курс долара ідеально вписується у спрогнозований Марченком "коридор". Попри те, що у продажу валюта США додала одразу п’ять копійок — до 41,10 грн, то у випадку купівлі вона трохи подешевшала — 39,97 грн.

Курс валют в Україні 13 грудня

Євро здорожчав щодо обох позицій: при покупці у вас попросять 41,73 грн, при продажу — 41,95 грн.

Як складається ситуація на українському міжбанку, можете дізнатися з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 13 грудня

Курс євро у банках України 13 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, на яких позиціях долар закінчить нинішній рік та чого експерти очікують від валютного ринку у 2023-у.