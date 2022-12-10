Загроза блекауту та Новий рік: як курс долара зміниться наступного тижня

Банкір зазначив, як Новий рік може вплинути на курс долара вже з понеділка

Курс долара в грудні в Україні може впасти нижче за нинішнє значення – до 38-39 гривень. Про це розповіли опитані сайтом "Телеграф" експерти.

При цьому курс долара третього тижня грудня відчуватиме на собі вплив низки старих і нових факторів, вважає директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко.

Так, уже традиційними факторами є фіндопомога від західних партнерів, робота "зернового коридору", падіння попиту на валюту, перемоги ЗСУ, розумна політика НБУ та скорочення інфляції. Окремий фактор – успіхи ППО та Повітряних сил ЗСУ щодо відображення масованих ракетних ударів окупантів по українських об’єктах критичної інфраструктури.

До нових, за словами експерта, додадуться очікування населення від можливого настання повного блекауту.

"Можливі проблеми з енергопостачанням змушують громадян тримати напоготові достатній запас готівкової гривні. Також цього року можуть скоротитися передноворічні витрати", — попереджає Герман Марченко.

Тобто, певне зниження попиту на валюту з боку пересічних громадян, що призведе до стабільності курсу долара. Загалом, на думку Марченка, вплив зазначених факторів дає підстави прогнозувати, що курс американської валюти наступного тижня залишиться в уже звичних з осені рамках 40–41 гривні за долар.

А тим часом експерти прогнозують падіння офіційного курсу долара у 2023 році з 45 до 40 грн. Нагадаємо, зараз офіційно один "зелений" коштує 36,56 гривень.